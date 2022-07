Menino de 7 anos salva colega com técnica que aprendeu em “The Good Doctor”

Com apenas 7 anos, David Diaz Jr. teve um ato de heroísmo ao salvar um colega da escola que havia se engasgado. O menino utilizou a manobra de Heimlich e revelou que aprendeu a técnica ao assistir a série “The Good Doctor”.

De acordo com a revista People, David estava no refeitório da Woodrow Wilson Elementary, na cidade de Binghamton, Nova York, quando reparou que um colega havia se engasgado enquanto comia pizza. Como não havia professores próximos a eles, David decidiu socorrer o colega e executou a manobra de Heimlich. Ele contou que aprendeu a técnica ao assistir a série “The Good Doctor” com o pai.

A manobra de Heimlich é utilizada em casos de emergência por asfixia, geralmente provocada por um pedaço de comida ou algum objeto que ficou entalado nas vias respiratórias e impede a pessoa de respirar. Para realizar a técnica, é preciso utilizar as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, provocando uma tosse e fazendo o objeto ser expulso.

Após o caso, David foi condecorado com o Prêmio de Comenda do Senado do Estado de Nova York. “Se alguém está engasgando, ou em perigo, você sempre tem que prestar socorro. Se não, pode acontecer algo muito triste”, disse ele em entrevista ao canal Fox News.