Menino de 8 anos de idade é uma das pessoas mais inteligentes do mundo e o mais novo brasileiro a entrar na Mensa Internacional

Recorde de Laura Büchele de 9 anos é batido com o ingresso de Gustavo Saldanha de 8 anos na Mensa Internacional

Gustavo Saldanha é fã de Beatles e um prodígio musical, já toca mais de 7 instrumentos e canta mais de 100 músicas, além de instalar softwares como Windows no Apple e vice-versa. Assessorado pelo mesmo neurocientista que descobriu a menina Laura Büchele de 9 anos de idade, Dr. Fabiano de Abreu, também membro da Mensa. Laura tem 139 de QI e entrou para a Mensa Internacional com 9 anos de idade, ambos compartilham o mesmo percentil 99 já que Gustavo apresenta 140 de QI. “Não se pode fixar em números pois há diferentes testes com diferentes números, mas ambos fizeram o mesmo teste e possuem 99 de percentil, melhor maneira de avaliar o QI. Tem pessoas cujo teste dá 180 com 99 de percentil. Depende também do desvio padrão a ser calculado. Para passar para Mensa, tem que tirar acima de 98 de percentil.” disse o doutor em neurociências e especialista em estudos de inteligência Dr. Fabiano de Abreu.

Desde o seu nascimento, Gustavo era notavelmente diferente das outras crianças. “Ele não se distraia fácil, não tinha os mesmos interesses dos outros bebês”, lembra a doutora em Ciências da Saúde, Luciane Saldanha, mãe de Gustavo. Assim que aprendeu a falar, o pequeno começou a demonstrar grande paixão pelo mundo da música.

Aos 5 anos, quando participou de uma apresentação do dia das mães, Gustavo descobriu os Beatles e foi aprendendo o repertório da banda inglesa com uma grande velocidade. No mesmo ano, o pequeno artista começou a se apresentar ao lado de Marco Mallagoli, presidente do Fã Clube Revolution em São Paulo e, em pouco tempo, o repertório do garoto já englobava mais de 50 sucessos dos Beatles. A lista de habilidades da criança só cresceu ao longo dos anos, atualmente ele é capaz de tocar guitarra, baixo, violão, ukulele, bateria, teclado e outros instrumentos, além de cantar e já ter 4 musicas autorais. Graças à essa paixão, aos 6 anos gravou seu primeiro álbum, com 14 sucessos da banda, atualmente disponível nos Streamings.

Além da paixão por música, Gustavo se envolveu com a tecnologia e, apesar da pouca idade, já consegue instalar sistemas operacionais, transformar a aparência do Windows em Apple e utilizar o complexo sistema dos músicos profissionais, Logic Pro, que foi ensinado para ele pelo maestro Anselmo Ubiratan, renomado musicista, especialmente no meio Beatles. “Gustavo é intenso, 1 ano com ele parecem 10 de tantas realizações que acontecem e ele tem consciência da sua capacidade”, contam os pais dele.

Com um QI de 140, o pequeno prodígio é atualmente o membro brasileiro mais novo da Mensa, a associação internacional de pessoas de alto QI. Com o apoio da consultoria do, também membro da Mensa, neurocientista, phd em neurociências e um dos principais cientistas de inteligência com mais de quarenta artigos científicos publicados sobre o tema, Dr. Fabiano de Abreu, Gustavo foi aconselhado a fazer o teste da associação fora do Brasil. “A associação do Brasil não aceita crianças por enquanto. Então, fizemos na internacional onde ele foi aprovado. Agora seguimos diversas orientações que, se Deus quiser, trarão resultados futuros para a vida do Gustavo ”, detalha Luciane Saldanha.

O neurocientista prevê grandes feitos para o futuro do menino prodígio e já está trabalhando para que suas habilidades sejam reconhecidas em diversos lugares. “Estou vinculando-o ao especialista em tecnologia, o italiano Mirko Lamberti, também membro da Mensa e orientador da Logos University International.” Para o Dr. Fabiano de Abreu, o caso de Gustavo comprova a sua tese sobre a importância da plasticidade cerebral, “A inteligência tem precursor genético e o fenótipo resulta num desenvolvimento que sugere pistas que podem ser passadas para a próxima geração. Por isso a importância do nível educacional, da leitura, da aprendizagem para desenvolver uma população”, detalha.