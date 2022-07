Mercado de aviação cresce no Brasil, mas segue abaixo da pré-pandemia

O mercado da aviação civil no Brasil cresceu em maio deste ano se comparado com maio de 2021, mas continua abaixo do período pré-pandêmico.

Ao todo, 6 milhões e 400 mil passageiros voaram no mercado doméstico brasileiro em maio deste ano. O número representa 10% menos que o mês de maio de 2019, ou seja, antes da pandemia. Por outro lado, essa demanda de passageiros foi 75% maior que em maio do ano passado.

O transporte de cargas e correio pelas vias aéreas também cresceu em relação a maio de 2021 em 16%, mas ainda está 6% abaixo do total transportado em maio de 2019, antes da Covid-19.

O único indicador que superou o período anterior à pandemia foi o da oferta de passagens no mercado doméstico, que aumentou 6% em relação a 2019. Mas a demanda não acompanhou o aumento dessa oferta, com 75% dos assentos ocupados em maio, uma redução de 8% na ocupação total das aeronaves em relação a maio de 2021.

Já o número de brasileiros que viajaram de avião para o exterior em maio foi o maior desde o início da pandemia, mais de 1 milhão e 200 mil passagens vendidas. Mas, ainda assim, esse total foi 36% menor que em maio de 2019.

aviação civil Mercado Passageiros aeroportos