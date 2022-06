Mercado de motocicletas em expansão, Eunápolis receberá nova loja Moto Fácil

No sentido contrário dos automóveis e comerciais leves, a venda de motos teve crescimento no primeiro quadrimestre de 2022. Entre janeiro e abril, foram emplacadas 382.497 motocicletas (aumento de 27,40%) na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Fenabrave, federação que reúne os distribuidores de veículos do país.

Essa realidade é percebida na região com a instalação de duas novas lojas, da empresa Multinacional Shineray Motos, representada pela marca Moto Fácil, que afirma que nos últimos 6 meses cerca de 500 mil reais foram investidos em novos produtos.

“Apesar do crédito mais restrito em 2022, com aprovação média de 30% das propostas em outras marcas, o segmento de motocicletas tem registrado excelentes resultados, onde a Moto Fácil, tenta garantir o maior número de aprovações”, diz o empresário Rafael Meira.

Além do crescimento dos serviços de delivery e do e-commerce, que se beneficia da agilidade das motocicletas, para realizar entregas rápidas de mercadorias e refeições.

O aumento no preço da gasolina e do etanol são apontados, como parte da explicação para os bons resultados do segmento de motocicletas.

“A Multinacional Shineray Motos, tem investido em tecnologia de ponta, para garantir motocicletas com baixo consumo, preços justos, além da facilidade de aprovação para levar oportunidade aos clientes”, destaca Rafael Meira a frente da Moto Fácil.

Atualmente a Shineray posiciona entre as principais marcas mais vendidas no país, sempre priorizando tecnologia e custo benefício.

A Multinacional Shineray Motos, acaba de assinar um novo contrato, que firma a abertura de nova concessionária na cidade de Eunápolis. A Moto Fácil, será a detentora dos direitos de comercialização. Está presente na região há cerca de 13 anos com a unidade de Itamarajú, que expandiu para Teixeira de Freitas, viabilizando a concessionária Exclusiva da bandeira Shineray em Eunápolis.