Mercado financeiro reduz estimativa de inflação para 6,8% neste ano

A expectativa de melhora do cenário econômico em 2022 continua sendo a tendência das instituições do mercado financeiro, de acordo com o Boletim Focus, do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira (22).

Os economistas do mercado acreditam que a inflação deve fechar o ano em 6,8%. Na projeção anterior, era esperado um IPCA de 7% em 2022. É a oitava vez seguida que o mercado abaixa a estimativa de inflação deste ano.

Para o PIB, o Produto Interno Bruto, a projeção também aumentou para este ano. Antes o mercado estava prevendo um crescimento da economia de 2%. Agora, a previsão é um pouco melhor, de 2,02%.

Em relação à taxa básica de juros, a previsão do mercado continua a mesma, que é a manutenção da Selic em 13,75% ao ano.

Já para 2023, os economistas diminuíram a previsão de inflação de 5,38% para 5,33%.

A expectativa de crescimento econômico caiu a 0,39% para o ano que vem, número discretamente menor da última edição do Boletim, que era de 0,41%.

O Focus reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos e é divulgado semanalmente, pelo Banco Central.

Economia Brasília