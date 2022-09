Mercado Iaô retoma atividades com edição de Primavera

O Espaço da Fábrica Cultural, no Largo da Ribeira, ficou pequeno para abrigar a edição de Primavera do Mercado Iaô, realizado nesse domingo,25, como parte da programação do Festival da Primavera em Salvador.

Além da expectativa de retorno depois de quase três anos sem atividade em virtude da pandemia, essa edição trouxe uma novidade: a premiação de dez empreendimentos acelerados pelo programa Acelera Iaô, que contempla afroempreendedores, com o valor de R$10 mil para cada um dos contemplados poderem investir nas suas marcas.

Responsável pela Cacau Crioula(@cacaucrioula), a empreendedora Vanessa Borges não escondia o contentamento por ter sido uma das ganhadoras do incentivo e, ao mesmo tempo, está lançando a marca nessa retomada do Mercado. “Mais que a possibilidade de investir financeiramente na minha marca, esse prêmio chegou com uma dose cavalar de autoconfiança porque durante muito tempo pensei em desistir da confeitaria”, contou Vanessa.

Vanessa Borges lançou a marca Cacau Crioula na edição de primavera do Mercado e comemorou a premiação alcançada no Programa Acelera Iaô (Fotos: Carmen Vasconcelos)

Na verdade, a própria inscrição no programa só ocorreu depois de muita insistência dos amigos. “Achava que um programa de aceleração não era para mim. Posso dizer que foi uma experiência transformadora”, complementou.

Novos negócios

Quem também estava comemorando o sucesso da proposta foi a coordenadora do Programa Acelera Iaô Maylla Pita. “Antes da pandemia, contávamos com uma média de 120 empreendedores a cada edição do Mercado. Hoje, estamos com 172 empreendedores e duas lojas físicas: uma no Salvador Shopping e outra recém inaugurada no restaurante Encantos da Maré, que funcionam numa perspectiva de espaços colaborativos”, esclareceu.

Maylla lembrou que, depois de amargar com três anos de portas fechadas, o Mercado voltou maior e cheio de expectativas para retomar a programação semanal na Ribeira. “Estamos com muita vontade de oferecer ao público e aos empreendedores alegria e carinho desses encontros e, por isso mesmo, estamos buscando parcerias que garantam o mínimo dessa estrutura”, pontuou, ressaltando que a meta é conseguir o verão com a casa aberta e cheia.

Maylla fez questão de lembrar que, após esses 11 meses, o programa Acelera Iaô agora passará para uma nova fase, onde os 50 empreendedores participantes poderão colocar em prática tudo o que foi vivido e aprendido nos últimos meses. “Nós acolhemos e capacitamos, agora eles terão um momento para vivenciar os aprendizados que possibilitarão incrementar o negócio desses afro-empreendedores nos segmentos de música, gastronomia, artesanato, moda e serviços criativos”, reforçou.

Alegria da Cidade

Embora não tenha sido aprovada para as etapas finais do Programa, a empreendedora Ana Paula Bastos, da Bastos Moda(@bastosmoda1), fez questão de estar presente no mercado para prestigiar a Feira e os colegas empreendedores. “Sou bailarina de formação e comecei meu negócio de roupas em crochê na pandemia. A experiência da aceleração foi sensacional e possibilitou um crescimento grande do meu negócio. Minha meta agora é reunir outras crocheteiras para conseguirmos produzir em escala”, disse.

Ana Paula Bastos fez questão de parabenizar os colegas e comemorar o conhecimento adquirido para o próprio negócio

Para que a festa fosse completa, Margareth Menezes subiu ao palco Diva Menezes, batizado com o nome da mãe da cantora, no início da noite e levou como convidados Jau e o Àttooxxá, fazendo o pública extravasar a saudades dos encontros e da música na Península Itapagipana.

Como não poderia deixar de ser, para conclamar o público, Margareth puxou Faraó e alguns outros grandes sucessos da carreira, a exemplo de Elegebô e Alegria da Cidade. O espaço contou ainda com apresentações de alguns dos artistas contemplados no Programa Acelera Iaô, além do Forro Sound, Di Cerqueira, Vitrolagem, Jan Souza e Partido Afro. No domingo também teve bate-papo culinário com o ator Jorge Washington.

Margareth Menezes agitou a enorme platéia com antigos sucessos da carreira e trouxe ao palco os convidados Jau e a banda Àttooxxá

“É uma alegria poder voltar a esse espaço e ver a casa cheia e o Programa Acelera Iaô dando resultados tão positivos. Precisamos de parceiros para garantir que a proposta de estimular novos negócios, capacitar afroempreendedores, trazer cultura e entretenimento para essa região da cidade não pare”, finalizou Margareth.