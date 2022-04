Mercedes desiste de apelação e parabeniza Verstappen pelo título da F1

Após receber respostas negativas aos dois protestos protocolados contra o resultado do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1, ocorrido no último domingo, a Mercedes divulgou em nota que desistiu da apelação e reconheceu o título mundial de Max Verstappen, da Red Bull.

“Para Max Verstappen e Red Bull Racing: gostaríamos de expressar nosso sincero respeito por suas conquistas nesta temporada. Vocês tornaram este título de campeonato de Fórmula 1 verdadeiramente épico. Max, parabenizamos você e toda a sua equipe. Estamos ansiosos para levar a luta até você na pista na próxima temporada”, escreveu.

A Mercedes elogiou a atitude da Federação: “Apelamos no interesse da justiça esportiva, e desde então temos mantido um diálogo construtivo com a FIA e a Fórmula 1 para criar clareza para o futuro, de modo que todos os competidores conheçam as regras sob as quais correm e como serão aplicadas . Assim, saudamos a decisão da FIA de instalar uma comissão para analisar minuciosamente o que aconteceu em Abu Dhabi e para melhorar a robustez das regras, governança e tomada de decisão na Fórmula 1”.

Apesar da derrota de Hamilton, a Mercedes conquistou seu oitavo título seguido do Mundial de Construtores. Os alemães terminaram o campeonato com 613,5 pontos, 28 a mais que a rival Red Bull.