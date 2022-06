Mês do Meio Ambiente: 2ª EcoTrilha de Teixeira de Freitas

Para comemorar o mês do Meio Ambiente, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de esporte e lazer e Secretaria de Meio Ambiente, realizou a Segunda EcoTrilha na manhã da última segunda-feira (06).

O evento teve início às 8h e contou com cerca de 120 pessoas, incluindo sociedade civil, colabores e diretores do programa Arboretum e Sigo Adventure, e representantes do poder municipal legislativo e executivo.

“O objetivo foi oferecer à população uma manhã de atividade física em meio a natureza e assim, conscientizar sobre a importância da responsabilidade ambiental e cuidado com a preservação da nossa mata atlântica”, ressalta a secretária de Meio Ambiente, Sabrina Rampinelli.

A trilha teve um percurso de 4km dentro da área do programa Arboretum e IF baiano, com uma natureza de tirar o fôlego que enriquece a cidade de Teixeira de Freitas.

A secretária de esporte, Sandra Drago também explicou a importância dessa atividade: “Além de trabalhar a atividade física, também trabalhamos a conscientização do respeito ao Meio Ambiente e cuidado com a nossa natureza. Foi uma manhã agradabilíssima, de uma ação muito relevante para essa conscientização”.

A ação contou com apoio do Programa Arboretum, um programa de preservação da Mata Atlântica que tem sede em Teixeira de Freitas. É importante destacar que este é um projeto relevante em relação à responsabilidade ambiental a nível nacional.

Ao longo do mês de junho, várias ações voltadas para a preservação do Meio Ambiente irão ocorrer.