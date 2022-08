Meses após morte de mãe, Patricia Maldonado revela acidente e descaso

Patricia Maldonado, jornalista com passagens na Band, na Record e na Globo, fez um forte desabafo neste domingo (21/8) ao revelar o acidente que causou a morte da mãe no início deste ano em Valinhos (SP). Segundo a apresentadora, um carro dirigindo de forma imprudente teria atingido o veículo em que a mãe estava, causando a morte no momento da batida. A jornalista, que atualmente vive nos Estados Unidos, demonstrou indignação com o caminhar das investigações, citando falta de perícia e o crime sendo enquadrado como culposo, quando não há a intenção de matar.

“Hoje faz exatamente 6 meses que minha mãe se foi. Até hoje não foi sequer solicitada a perícia nos velocímetros dos carros. Até hoje não apareceram as imagens das câmeras de segurança do condomínio em frente ao local do acidente que foram mostradas para minha família no dia do crime e depois sumiram. Até hoje o crime não foi enquadrado no dolo eventual (quando o agente não quer atingir certo resultado, mas tem consciência do resultado e assume o risco de produzi-lo)”, revelou.

Segundo Patricia, logo após a colisão que matou sua mãe e feriu seu pai, o motorista não teria prestado socorro: “Será que algo que deixa um carro nesse estado e mata no momento da colis˜åo uma mãe de dois filhos, avó de duas netas e esposa zelosa pode ser enquadrado em um simples acidente mesmo quando o responsável pela colisão estava em alta velocidade e fazia zigue zague pela rua, tendo efetuado ainda várias ultrapassagens em local proibido antes de bater (de acordo com depoimento de testemunhas)? Será que podemos falar em acidente quando essa pessoa, depois de causar tudo isso, se omite de ajudar uma das vítimas que, mesmo machucada, tentava socorrer a outra, desacordada?”.

Além do relato, a jornalista também mostrou um vídeo mostrando os danos feitos no veículo em que os pais estavam. A caminhonete aparece com o vidro da frente trincado e a porta do passageiro completamente destruída.

