Mesmo com Jade Picon, Travessia fracassa e perde para Pantanal

Travessia, nova novela das 21h da Globo, já estava dando o que falar mesmo antes de sua estreia, que aconteceu nessa segunda-feira (10/10), principalmente por conta da influencer Jade Picon no papel de Chiara. A trama de Gloria Perez, no entanto, não conquistou os números esperados pela Globo e tornou-se a segunda pior audiência de um primeiro capítulo da história das novelas do horário.

O folhetim teve números melhores que Um Lugar ao Sol, vista como o maior fracasso da Globo, mas não superou o ibope de Pantanal, sua antecessora direta no horário nobre.

Dados de audiência da Grande São Paulo, divulgados pelo site TV Pop, apontam que a estreia de Travessia foi vista por cerca de 1 milhão e 933 mil residências. O número corresponde a 41,2% dos televisores ligados entre 21h33 e 23h00, indicando que a novela teve média de 25,9 pontos.

Atuação de Grazi Massafera Mesmo com os números abaixo do esperado, a tag “Travessia” permaneceu em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter durante toda a transmissão do primeiro episódio. Quem mais se destacou foi Grazi Massafera, que vive Débora na trama.

No Twitter, internautas elogiaram o show de atuação da ex-BBB. “Grazi Massafera é artista! Que cena na estreia de Travessia”, disse um. “Grazi Massafera foi brincar de ser atriz e nunca mais parou. Ela é o momento!”, comentou outro. “Grazi Massafera você SEMPRE será artista!!!”, elogiou um terceiro.

