Mesmo eliminado, América pode terminar Libertadores invicto como visitante

Mesmo eliminado da Copa Libertadores, o América tem a chance de terminar o torneio invicto fora de casa. Nesta quarta-feira (25), às 21h, o Coelho enfrentará o Independiente del Valle, no Banco Guayaquil, em Guayaquil, no Equador, pela sexta e última rodada do Grupo D.

A equipe alviverde tem uma vitória e três empates como visitante nesta edição. O América enfrentou Guaraní (vitória), Barcelona de Guayaquil (empate), Atlético (empate) e Tolima (empate) na Libertadores de 2022.

Classificações nas fases preliminares

Na partida de ida da segunda fase, realizada no Independência, em BH, o América perdeu por 1 a 0 para o Guaraní. No confronto seguinte, no Desensores del Chaco, em Assunção, o Coelho bateu os paraguaios por 3 a 2 e garantiu a vaga após vitória por 5 a 4 nos pênaltis.

Já no primeiro jogo da terceira fase, no Horto, a equipe americana empatou por 0 a 0 com o Barcelona. O time americano contou com a sorte nessa ocasião, pois o adversário desperdiçou um pênalti no fim do segundo tempo – o atacante Garcés deslocou o goleiro Jailson na cobrança, mas chutou para fora.

No segundo jogo, disputado no Banco Guayaquil, em Guayaquil, houve outro empate por 0 a 0. Nas cobranças de pênaltis, o América venceu por 5 a 4 e garantiu seu passe para a fase de grupos.

Empate em clássico polêmico com o Atlético

O primeiro jogo do Coelho como visitante no Grupo D foi o empate por 1 a 1 contra o Atlético, no Mineirão, em Belo Horizonte. Mesmo atuando contra um adversário bem mais forte, o time de Vagner Mancini se impôs e poderia ter saído com a vitória.

Essa partida ficou marcada por uma polêmica no gol do Galo, feito por Ademir. Na jogada, o atacante estava nitidamente impedido, mas, como não há presença do árbitro de vídeo (VAR) nos jogos da fase de grupos, o juiz não reviu o lance e o gol foi validado.

Empate e eliminação diante do Tolima

Na última quarta-feira (18), o América enfrentou o Tolima no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia. O empate por 2 a 2 selou a eliminação do Coelho, que ficou a seis pontos de distância dos colombianos e do Atlético, integrantes da zona de classificação da chave com oito pontos.

Chance de classificação à Sul-Americana

O Atlético é o primeiro colocado do Grupo D, com oito pontos. Na vice-liderança está o Tolima, com oito, e em terceiro o Independiente del Valle, com cinco. Já o América é o lanterna da chave, com dois.

Apesar de ter sido eliminado da Libertadores, o time americano ainda pode disputar outra competição internacional nesta temporada. Todos os terceiros colocados da fase de grupos se classificam para as oitavas da Copa Sul-Americana.

Para conquistar a vaga, o Coelho precisa vencer o Del Valle por pelo menos dois gols de diferença. Com esse placar, a equipe mineira iguala a equatoriana em pontos e a ultrapassa em gols – até esse momento, o time de Guayaquil tem -1 e o América -4 de saldo.