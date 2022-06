Mesmo em tratamento, Joelma trabalha a todo vapor e anuncia novo clipe

A cantora Joelma ainda lida com as sequelas da Covid-19, mas isso não foi obstáculo para ela desacelerar no trabalho. Nesta sexta-feira, 17, a artista paraense anunciou que vai lançar um novo clipe, da música Amor no Silêncio, no próximo dia 22 de junho, data em que comemora 48 anos. A gravação aconteceu em Manaus. “O que me move é a minha cultura, o Norte do nosso Brasil e cantar sobre o amor”, disse a artista. “Esse clipe gravado na Amazônia. Foi muito especial estar em meio à natureza, ao rio. Eu me diverti, estava literalmente em casa.” Joelma também já voltou a fazer shows. Nas redes sociais, ela agradeceu o apoio que recebeu no período em que esteve internada.

“Passando para agradecer todas as orações, agradecer todos os anjos que Deus colocou em minha vida. Doutora Ludhmila [Hajjar], que me virou do avesso e descobriu meu problema, as sequelas que o Covid deixou. São tantas pessoas maravilhosas que Deus colocou em minha vida. Obrigada por tudo! Ainda estou no tratamento, continuem orando”, pediu a cantora nos stories do Instagram. Após apresentar um notável inchaço, Joelma foi internada para realizar um check-up e foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema. Segundo a boletim médico, esses problemas foram possivelmente desencadeados após a artista testar quatro vezes positivo para a Covid-19. Joelma recebeu alta no último sábado, 11.