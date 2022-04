Mesmo fora da Copa do Mundo, Itália é eleita ‘Time do Ano’ no Laureus

Mesmo não tendo se classificado para a Copa do Mundo de 2022, a Seleção da Itália foi eleita o “Time do Ano” no Prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte.

A Azzurra faturou a premiação pelo título da Eurocopa conquistado diante da Seleção da Inglaterra, em julho do ano passado. Após a histórica campanha, a Itália entrou em declínio e não garantiu vaga para o Mundial do Catar.

Entre os adversários da seleção treinada por Roberto Mancini estavam a equipe da Mercedes de Fórmula 1, a Seleção da Argentina (masculina) e o time feminino de futebol do Barcelona.

De fora pela segunda vez consecutiva da Copa do Mundo, a Itália voltou a vencer a Eurocopa depois de mais de 50 anos.

Nas outras premiações, o piloto Max Verstappen foi o vencedor do prêmio esportista do ano entre os homens, já a velocista Elaine Thompson-Herah ganhou na categoria feminina. O atacante Roberto Lewandowski, do Bayern de Munique, faturou o prêmio de realização excepcional.

Outro italiano que foi premiado no evento foi ex-piloto de MotoGP Valentino Rossi. O multicampeão recebeu o prêmio de ícone esportivo ao concluir sua carreira de quase três décadas na motovelocidade.