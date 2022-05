Mesmo na base do governo, MDB de Feira realiza evento em apoio a ACM Neto

O MDB de Feira de Santana realizou, nesta quinta-feira (26), um evento político para anunciar apoio ao projeto político do pré-candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil). Essa ala do MDB se autodenomina como Grupo de Resistência Herzem Gusmão – político que ocupou o cargo de prefeito de Vitória da Conquista, mas acabou perdendo a luta contra a Covid-19 – e reúne lideranças de todo o estado que decidiram marchar com ACM Neto na corrida pelo Palácio de Ondina.

Participaram do evento diversos parlamentares, prefeitos, vereadores e lideranças do MDB e de outros partidos, entre eles o anfitrião Colbert Martins (MDB), prefeito de Feira de Santana, e o ex-prefeito do município José Ronaldo de Carvalho. O candidato a governador pelo MDB em 2018, João Santana, que até recentemente era vice-presidente da sigla na Bahia, também participou do ato e enfatizou os motivos que fazem o apoio a ACM Neto continuar firme no pleito deste ano.

“Primeiro, ACM Neto foi um grande exemplo de administração pública de Salvador. Segundo, como costumam dizer, um exemplo vale mais do que mil palavras. E isso é verdade. É uma garantia do que o futuro da Bahia vai receber”, pontuou. “Procuramos conhecer as suas propostas e descobrimos, para a nossa felicidade, que você pretende planejar. E esse planejamento envolve a redução da desigualdade no estado, popularizar o ensino técnico em todos os níveis, dá garantia ao homem da Bahia para sair na rua a qualquer momento sem ser assassinado por alguém”, acrescentou.

De acordo com Santana, a ala de apoio ao projeto de Neto conta com prefeitos que representam 850 mil eleitores em todo o estado, enquanto o grupo que segue na base do atual governo contabiliza cerca de 45 mil eleitores. Números que demonstram a realidade interna do MDB na Bahia. João Santana citou ainda um dos fundadores do MDB, Ulysses Guimarães, e reafirmou que ACM Neto é a esperança do povo baiano.

“O grande, o verdadeiro filósofo, deixou para nós uma frase que é basilar no princípio da política. Há sempre que apostar na esperança, e a nossa esperança é você, Neto”, finalizou.

Apesar de parte da sigla estadual ter migrado para a base da atual gestão baiana, o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB) ressaltou que o grupo de resistência da sigla vai caminhar ao lado de ACM Neto porque “quer o melhor para a Bahia”.

“O MDB é verdadeiro, o MDB não se dobra, o MDB que quer o melhor para a Bahia está aqui. E nós queremos dizer que nosso apoio é o apoio de todos aqueles que estão ao lado do povo, que estão lutando para fazer da Bahia um lugar melhor e mais seguro para toda a nossa população”, disse.

Neto enfatizou a importância do movimento, e disse que o ato desta manhã foi um momento “histórico”. Para ele, a maior diferença entre o projeto de oposição e do atual governo da Bahia está na busca de soluções reais para os problemas vividos pela população em todo o estado – coisa que o PT não fez em 16 anos de gestão.

“Essa é uma manhã histórica. Aqui está um movimento que mostra que a nossa pré-candidatura supera as fronteiras dos partidos políticos, ultrapassa as barreiras. Temos uma pré-candidatura que está alicerçada no povo da Bahia, na vontade do povo baiano”, avaliou.

“Este movimento, denominado movimento de resistência, traz o apoio de importantes lideranças do MDB da Bahia. É um movimento que vai ao encontro da vontade do povo do nosso estado, e traduz o sentimento dos militantes deste importante partido, em cada canto da nossa Bahia”, disse durante manifestação ao público presente na Câmara de Dirigentes Lojistas de Feira de Santana.

“Essa pré-candidatura é fruto de resultado, é produto do sonho, da vontade e do desejo dos baianos. A gente pode sentir isso nas ruas. A gente sente isso em cada lugar que a gente chega. E sente, inclusive, esse sentimento crescendo com muita velocidade, e tudo isso me motiva ainda mais a fazer o melhor pela Bahia”, concluiu o ex-prefeito de Salvador.