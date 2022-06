Messi comemora vitória da Argentina sobre Itália na Finalíssima em Wembley

Capitão e líder da equipe, o craque Lionel Messi comemorou intensamente nesta quarta-feira a vitória da Argentina diante da Itália, por 3 a 0, pela Finalíssima, nesta quarta-feira, no Estádio de Wembley, em Londres. O astro voltou a erguer um troféu pala Albiceleste depois do mais recente título conquistado em outro estádio mítico, o Maracanã, na Copa América de 2021.

“É uma grande alegria receber este prêmio em Wembley”, disse Messi à ESPN, após a grande vitória da Argentina sobre a Itália. O troféu representou o confronto entre os campeões da América do Sul e da Europa.

Apontando para a Copa do Catar 2022, o craque destacou que “estamos crescendo cada vez mais e hoje foi mais uma demonstração de que essa equipe está preparada para qualquer coisa, para enfrentar qualquer um”.

Parceiro de Messi no ataque, Angel Di María, disse que a situação da Seleção Argentina, que nesta quarta-feira ultrapassou a marca de 31 jogos invictos (que dividia com a Albiceleste comandada por Alfio Basile entre 1991 e 1993) mudou graças à conquista do torneio continental em 2021, após 28 anos sem títulos. “Tudo mudou depois da Copa América, tiramos um peso das costas e agora as coisas estão mais fáceis”, afirmou Di María, autor do segundo gol da Argentina nesta quarta-feira contra a Itália.

Nesta janela de junho, a Argentina jogará no domingo contra a Estônia, na Espanha.