Messi está a quatro títulos de igualar recorde de Daniel Alves

O Paris Saint-Germain conquistou, neste domingo (31/7), a Supercopa da França por 4 x 0, jogo disputado em Tel-Aviv, em Israel, e o atacante Lionel Messi chegou ao seu 38º título como profissional.

Há controvérsias no noticiário esportivo quanto ao número de títulos do craque argentino, mas é importante destacar que não são contabilizadas as conquistas com as categorias de base das seleções nacionais nem os campeonatos de clubes em que o jogador não disputou um único jogo.

Desta forma, apenas a título de atualização, Messi continua atrás de Daniel Alves como o jogador que mais conquistou títulos na história do futebol mundial. O placar é Daniel 42 x 38 Messi.

Ainda longe desses dois super-campeões (até pela própria idade), Neymar, que foi campeão junto com Messi no fim de semana, soma 28 títulos em sua trajetória, sendo seis pelo Santos, 10 pelo Barcelona, 12 pelo PSG e dois com a Seleção Brasileira.

