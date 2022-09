Messi marca no começo e PSG vence o Lyon em clássico francês

Neste domingo, o PSG venceu o Lyon por 1 a 0 em clássico francês válido pela oitava rodada do campeonato nacional. Jogando fora de casa, o time parisiense abriu o placar ainda na primeira etapa, com Messi, e conseguiu manter a vantagem até o fim para confirmar a vitória.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain segue na liderança do Campeonato Francês. Com 22 pontos, a equipe da capital abriu vantagem de dois pontos para o vice-líder, Olympique de Marselha, nessa rodada. Do outro lado, o Lyon é o sexto colocado, com 13 pontos.

O jogo

Com a bola rolando, o PSG precisou de apenas quatro minutos para abrir o placar. Messi tabelou com Neymar e recebeu passe do brasileiro na entrada da área. O argentino bateu colocado, no canto de Anthony Lopes, e colocou o time da capital na frente.

Atrás no placar, o Lyon foi ao ataque e buscou a resposta. Aos 21 minutos, Toko Ekambi levou perigo em chute cruzado, mas parou em Donnarumma. No entanto, o primeiro tempo acabou sem outros gols.

Na volta do intervalo, Messi quase marcou mais um logo no primeiro lance. Em noite inspirada, o argentino deixou defensores e o goleiro no chão e tentou cavar para o fundo das redes, mas Lukeba tirou em cima da linha e impediu o que seria um golaço. Neymar também teve sua chance ao receber passe com liberdade dentro da área, mas bateu fraco e Anthony Lopes defendeu.

O time da casa insistiu até o fim do jogo e criou com bastante volume. No entanto, a equipe da casa parou em Donnarumma e nos defensores parisienses.

No fim do jogo, o PSG chegou a ampliar o placar com gol de Sérgio Ramos após cobrança de falta de Messi. A arbitragem, porém, anulou o gol por impedimento do zagueiro espanhol. Assim, o jogo terminou em vitória parisiense por 1 a 0.

Próximos desafios

Agora, o PSG volta a campo no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Nice. Por outro lado, o Lyon encara o Lens fora de casa no domingo, às 15h45.

Outros jogos do Campeonato Francês neste domingo:

Reims 0 x 3 Mônaco

Olympique de Marselha 1 x 1 Rennes

Stade Brestois 0 x 1 Ajaccio

Nice 0 x 1 Angers

Clermont 1 x 3 Troyes

Nantes 0 x 0 Lens