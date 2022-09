Messi, Mbappe, Neymar marcam e PSG vira contra o Maccabi Haifa na Champions

O Paris Saint-Germain levou um susto nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Jogando fora de casa, diante do Maccabi Haifa, o PSG saiu atrás no placar e suou para virar e vencer por 3 a 1, com gols de Messi, Mbappe e Neymar. Apesar da superioridade, os franceses não tiveram vida fácil na partida.

Favorito, o PSG começou a partida criando as melhores oportunidades, mas Mbappe perdeu suas duas melhores chegadas ao ataque. Quem saiu na frente, no entanto, foi o Maccabi Haifa. Aos 23 minutos, Haziza lançou para Chery, que bateu de primeira, na bochecha do gol, e abriu o placar.

Os israelenses chegaram a ampliar o placar aos 32 minutos, quando Pierrot saiu cara a cara com Donnarumma e balançou as redes. O lance, entretanto, foi anulado por impedimento do atacante.

Sorte do PSG, que conseguiu o empate quatro minutos depois. Mbappe levou para o fundo pelo lado esquerdo da área e cruzou rasteiro. A bola bateu na marcação e, na sobra, Messi empurrou para o gol e deixou tudo igual antes do intervalo.

No segundo tempo, o PSG jogou no campo de ataque e criou as melhores chances, mas com dificuldades para converter. Aos 23 minutos, porém, a pressão deu resultado. Após perder boa oportunidade, Messi deu passe na medida para Mbappe, nas costas da marcação. O camisa 7 bateu cruzado, rasteiro, e conquistou a virada.

A vitória foi consolidada aos 42 minutos do segundo tempo, quando Neymar recebeu lançamento sozinho no ataque, matou na coxa e bateu rasteiro, de canhota, para ampliar a vantagem. O gol confirmou a vitória e deu, enfim, tranquilidade ao PSG.

Benfica vence a Juventus

Ainda pelo Grupo H, outra virada aconteceu nesta quarta-feira. Jogando fora de casa, em Turim, o Benfica bateu a Juventus por 2 a 1. Os italianos saíram na frente logo no início do jogo, com gol de cabeça de Milik. Ainda no primeiro tempo, o time português empatou com João Mário, de pênalti. Na segunda etapa, o brasileiro David Neres marcou o gol da vitória.

A Juve chegou a empatar com Vlahovic, mas o gol foi anulado por impedimento no início da jogada. Assim, a vitória portuguesa foi confirmada.

Situação na tabela

Com os resultados do dia, o Benfica termina a rodada na liderança do Grupo H, com seis pontos, empatado com o vice-líder, o PSG, mas à frente pelo saldo de gols. A Juventus, que ainda não somou pontos, é a terceira colocada, enquanto o Maccabi Haifa fica na lanterna, também zerado na pontuação.

Na próxima rodada, o PSG encara o Benfica fora de casa, em duelo pela liderança da chave. Ao mesmo tempo, a Juventus recebe o Maccabi Haifa buscando confirmar o favoritismo e, assim, somar seus primeiros pontos na competição. Os dois jogos acontecem no dia 5 de outubro, às 16 horas (de Brasília).