Metrô: passageiros ficam no escuro após queda de energia na estação Lapa

Quem precisou pegar metrô e voltar para casa nesta segunda-feira (2) se deparou com um breu nas estações em pleno horário de pico. Uma queda de energia deixou dez estações de transbordo sem luz. Apesar disso, os trens seguiram em pleno funcionamento. Segundo testemunhas, falta energia também nas passarelas.

As estações afetadas foram: Bonocô, Retiro, Rodoviária, Detran e Pernambués, que por volta das 18h40 ainda estavam sem energia. Também ficaram sem luz, mas o fornecimento já restabelecido, as estações Acesso Norte, Lapa, Campo da Pólvora, Brotas e Imbuí.

Falta de energia foi dentro das estações (Foto Mariza Leal)

Passageiros relataram ao CORREIO que, por volta das 18h, a estação da Lapa já estava sem energia, voltando ao normal dez minutos depois. Segundo a concessionária que administra o sistema, CCR Metrô Bahia, a falha foi ocasionada por falta no fornecimento de energia da empresa que alimenta a subestação de Bonocô.

Em nota, a CCR informou ainda que a equipe de manutenção já está atuando para resolver a queda de energia nas estações que ainda estão no escuro. As estações seguem funcionando com iluminação de emergência.

“As demais estações do Sistema Metroviário não foram afetadas. A circulação de trens nas linhas 1 e 2 do metrô não foi impactada e segue operando normalmente”, diz a nota.