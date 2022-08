Metrópoles chega ao 2º lugar dos portais de notícias mais acessados do país

O Metrópoles assumiu a segunda posição no ranking dos dois sites de notícias mais acessados do país. Os dados mais recentes divulgados pela Comscore apontam que, em julho, o portal bateu a marca de 53,5 milhões de usuários únicos, na vertical de notícias e informação multiplataforma (mobile e desktop). Para se ter uma ideia da dimensão, o primeiro lugar no ranking, com 60 milhões de visitantes únicos, pertence ao Grupo Globo.

Na sequência, aparecem em terceiro, quarto e quinto lugares o R7 Notícias, o Uol Notícias e o Microsoft News (veja abaixo tabela com os 20 sites mais bem colocados).

A Comscore é uma empresa americana que monitora a audiência das maiores propriedades de mídia digital, redes de televisão, marcas, agências e estúdios de cinema do mundo. Pioneiro na medição de público, o grupo analisa os números em diferentes recortes. O trabalho desenvolvido pela Comscore em relação à internet é semelhante ao que o Kantar IBOPE Media realiza no âmbito da televisão.

Além da segunda posição no Brasil, o portal Metrópoles é o mais acessado do Centro-Oeste, de acordo com relatórios divulgados no ranking de notícias e informação multiplataforma (mobile e desktop) – Local News.

Segundo o Google Analytics, outra métrica de audiência muito usada pelo mercado, o portal Metrópoles recebeu, no mês de julho, 60 milhões de usuários, que visitaram cerca de 300 milhões de páginas. Os números de audiência dão um salto quando somados às visualizações do conteúdo produzido pelo Metrópoles e divulgado em suas redes sociais. Em junho, a marca atingiu 1,7 bilhão de views, o que equivale ao conjunto dos acessos via Google, Facebook, Instagram, TikTok, Kwai, YouTube, Helo.

O crescimento na audiência do portal é resultado de uma série de investimentos importantes feitos recentemente, como a contratação de um núcleo de investigação liderado pelo colunista Rodrigo Rangel. Foi a coluna dele que revelou, no fim de junho, escândalo de assédio sexual e moral envolvendo o agora ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães. Em função das denúncias, Pedro foi afastado da presidência do banco.

Integram ainda o time de colunistas de política com repercussão nacional Guilherme Amado, Ricardo Noblat e Igor Gadelha. No entretenimento, Leo Dias é líder de audiência na cobertura de celebridades.

Em 2022, o Metrópoles também investiu na contratação de profissionais para o projeto da TV Metrópoles, que veicula conteúdo jornalístico em plataformas de streaming. Atualmente, a redação inclui mais de 200 profissionais envolvidos com a produção de notícia.

O Metrópoles ainda expandiu o portfólio de parceiros de conteúdo e, hoje, está associado a 50 sites que integram seu guarda-chuva para efeito da contagem de audiência via Comscore. Um dos associados mais recentes é o TV Foco. A parceria com a marca colaborou para o portal chegar ao segundo lugar entre os sites mais lidos do país.

Ultimamente, o Metrópoles tornou-se um dos veículos de comunicação que mais produz conteúdo audiovisual com objetivo de abastecer as redes sociais de notícias. Para atingir os resultados, o portal reestruturou a área e montou uma equipe de 20 profissionais composta por editores, apresentadores, produtores, videomakers, estrategistas e colunistas.

O investimento em estúdio panorâmico, equipamento e equipe especializada tem trazido resultados animadores. O número de inscritos no YouTube aumentou 167% em 2022 e chegou a 1,4 milhão. Os seguidores do Metrópoles na plataforma podem acessar entrevistas exclusivas, boletim de notícias diário e programas ao vivo sobre os mais variados temas.

Os vídeos mais curtos e noticiosos também têm espaço na plataforma – no entanto, eles fazem mais sucesso no Kwai e no TikTiok. O Metrópoles é o veículo de comunicação do Brasil com mais seguidores nas duas plataformas, que têm público muito jovem.

O portal está com 2 milhões de fãs no TikTok. Em apenas seis meses, a quantidade de usuários do Metrópoles na plataforma dobrou. O sucesso do conteúdo se repete no Kwai, aplicativo em que o veículo digital já tem 1 milhão de inscritos, aumento de 140% em relação ao número de registrados no início de janeiro.

