Metrópoles integra pool para debate presidencial com RedeTV! e o Antagonista

O portal Metrópoles vai realizar, em pool formado pela emissora RedeTV! e o site O Antagonista, debate eleitoral entre os candidatos à Presidência da República no dia 2 de setembro.

Jornalistas do Metrópoles vão questionar os candidatos à Presidência da República.

O debate será gravado nos estúdios da RedeTV! em Osasco (SP). Também haverá transmissão simultânea nas plataformas digitais da emissora e dos veículos parceiros. A mediação será feita pelos jornalistas Luís Ernesto Lacombe e Amanda Klein.

Caso haja segundo turno, a data reservada para o debate entre os dois primeiros colocados na disputa ao Palácio do Planalto será no dia 17 de outubro, segunda-feira.

Otto Valle, editor-chefe do Metrópoles, comenta o encontro: “O confronto de ideias e propostas é fundamental para os eleitores aprofundarem as percepções que vão nortear cada voto em outubro. Em um mundo no qual a informação trava luta diária com as fake news, o debate fomenta a discussão política e ajuda a jogar luzes sobre o que pensam os presidenciáveis. É a melhor hora para o cidadão conhecer seu candidato”.

“Honrado por novamente a RedeTV! oferecer ao país o palco para debates plurais, isentos, democráticos e multiplataforma. O objetivo é que o eleitor possa ter mais informações das propostas dos candidatos e votar com mais esclarecimento”, ressalta o Superintendente de Jornalismo, Esportes e Digital da RedeTV!, Franz Vacek.

“A RedeTV! nos honra com o convite. Nunca os debates eleitorais foram tão necessários. Esperamos que todos os candidatos tenham a coragem de se submeter a esse escrutínio público. Democracia exige accountability”, destaca o diretor de Redação de O Antagonista, Claudio Dantas.

