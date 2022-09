Metrópoles tem dois trabalhos finalistas no 10° Prêmio Anamatra

Dois trabalhos do Metrópoles são finalistas do 10° Prêmio Anamatra de Direitos Humanos. A reportagem A Rota do Tráfico Humano na Fronteira da Amazônia e a fotografia Tá Difícil Comer concorrem ao troféu final com projetos da RecordTV, TV France e Agência Pública.

Os vencedores serão divulgados no portal da associação até 15 de setembro e a cerimônia de premiação ocorrerá no dia 29 de setembro, no Rio de Janeiro (RJ). A categoria Imprensa da 10ª edição do prêmio recebeu 88 inscritos.

A série de fotografias Tá Difícil Comer mostra a luta de Deyse Silva para conseguir colocar o alimento na mesa. Em imagens sensíveis, o fotógrafo Fábio Vieira registrou a rotina da catadora de latinha tentando sobreviver em meio à crise da fome.

Escrita por Mirelle Pinheiro e fotografada por Rafaela Felicciano e Igo Estrela, a reportagem A Rota do Tráfico Humano na Fronteira da Amazônia mostra como acontecem o aliciamento e a travessia de traficantes e vítimas dentro e fora do país. Para tanto, o Metrópoles foi à Bolívia, ao Peru e à Venezuela.

A reportagem acessou o solo estrangeiro pela porta da frente, mas também percorreu rios, vias clandestinas e trilhas abertas em meio à mata – que constituem os principais acessos do crime organizado na América do Sul. A equipe de imagem, composta por Igo Estrela e Rafaela Felicciano, acompanhou a repórter e captou imagens emocionantes dos personagens entrevistados.

Gui Prímola e Marcos Garcia criaram um design inovador, com diversos recursos multimídia, para receber o material editado por Lilian Tahan, Priscilla Borges, Otto Valle, Olívia Meireles, Daniel Ferreira e Michael Melo. Juliana Afioni revisou o texto e, por fim, Allan Rabelo, Saulo Marques e Daniel Mendes desenvolveram os códigos para colocar o trabalho no ar.

A matéria A Rota do Tráfico Humano na Fronteira da Amazônia já havia vencido outras quatro medalhas em prêmios de jornalismo. O trabalho levou o troféu de melhor reportagem de webjornalismo no 28º Prêmio CNT; ganhou ainda o prêmio de excelência na categoria Design Internacional do concurso The Best of Digital Design; ficou em segundo lugar entre as matérias publicadas on-line no Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2021; e ganhou menção honrosa no Prêmio CICV de Cobertura Humanitária, organizado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Sobre o prêmio O objetivo do Prêmio Anamatra é valorizar ações concretas de promoção e defesa dos direitos humanos nas relações de trabalho, atinentes à educação para o pleno exercício dos direitos sociais; ao combate a todas as formas de discriminação no mercado de trabalho; à inclusão de deficientes; ao combate ao trabalho infantil, escravo e degradante; à defesa do meio ambiente do trabalho e à defesa e promoção do trabalho decente.

