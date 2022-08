‘Meu amor da vida’, Pedroca Monteiro se declara para o marido no ‘Caldeirão’

Convidado do programa ‘Caldeirão com Mion’, deste sábado (20), Pedroca Monteiro levou o marido Michel Blois para participar do quadro “Toque de Caixa” e aproveitou para se declarar para o ator. “Ele é o meu melhor amigo! É tão meu amigo que virou meu marido, meu amor da vida. Eu chamei porque ele inteligente, corajoso, maravilhoso, mas também porque o amor vai cair na conta conjunta”, brincou Pedroca.

Michel é Leopoldo, em ‘Além da Ilusão’. Seu personagem teve uma participação marcante na trama, ao assumir seu relacionamento com Plínio. Mas com ajuda dos amigos, ele conseguiu fugir do pai e não ser internado. A novela das seis terá seu último capítulo reexibido neste sábado (20). Confira um dos momentos de Pedroca no programa:

Cristiano Sauma, ator de Malhação ID, reaparece no ‘Caldeirão’, com o irmão George Os atores foram a dupla rival de Pedroca Monteiro e Michel Blois, no quadro ‘Toque de Caixa’. Cristiano está sumido da TV, desde que contracenou ao lado de Fiuk na novela adolescente. Neste sábado (20), ele reapareceu ao lado do irmão, Geroge Sauma.

No ‘Caldeirão’, os irmãos venceram a primeira etapa do ‘Toque de Caixa’ e foram para a disputa da ‘Grande Caixa’. Foi George Sauma que enfrentou os desafios da caixona e, todo sujo, ganhou o prêmio de 20 mil reais.

Cristiano e George Sauma no ‘Caldeirão com o Mion’. (Foto: Globo)

