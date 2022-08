‘Meu calvo’ faz golaço no Castelão e Fortaleza vence 4º jogo seguido

O Corinthians entrou no gramado do Castelão neste domingo (21) com um time misto para enfrentar o Fortaleza, que não tem nada a ver com isso e contou com um golaço de Moisés, o calvo do Pici, para vencer por 1×0 e chegar à 4ª vitória consecutiva na Série A, afastando ainda mais o fantasma do rebaixamento que assombrou o Leão do Pici no primeiro turno.

A nova vitória levou o Fortaleza ao posto, com 27 pontos. A derrota impediu o Corinthians de recuperar a vice-liderança da tabela. Com 39 pontos, sustentou a quarta colocação, agora dez pontos atrás do líder Palmeiras, que empatou com o Flamengo em 1×1, dentro de casa, nesta rodada.

O Corinthians até foi melhor no primeiro tempo, mas esbarrou na falta de entrosamento do mistão que entrou em campo.

Do outro lado, o Fortaleza apostava nos contra-ataques, tentando surpreender a defesa pouco entrosada dos visitantes. Na prática, os dois goleiros pouco suaram ao longo dos primeiros 45 minutos.

Para o segundo tempo, Vítor Pereira voltou a apostar em Yuri Alberto, autor de três gols no jogo passado. E colocou em campo Du Queiroz, para agilizar o meio-campo corintiano. Ramiro e Giuliano vinham sofrendo na armação, diante do sólido bloqueio da defesa do Fortaleza.

Antes dos 10 minutos da etapa, o duelo já era mais interessante do que todo o primeiro tempo. Aos 6, Juninho Capixaba cobrou escanteio na área e carimbou a trave, após desvio da defesa corintiana. Passado o susto, o time paulista respondeu com chute de longe de Giuliano, por cima do travessão, aos 9.

Com outro ritmo, o jogo passou a empolgar, principalmente a torcida local, que via o Fortaleza cada vez mais perigoso em campo. Aos 12, Romarinho finalizou de dentro da área e assustou a defesa corintiana. Mais incisivo, o anfitrião chegou ao gol aos 19, quando Moisés deu lindo corte em Robert Renan na área e mandou para as redes. Veja o lance do gol no vídeo abaixo.

O clima de festa foi ofuscado dois minutos depois por um choque de cabeça de Ceballos com Yuri Alberto. O jogador do Fortaleza caiu desacordado e deixou o gramado de ambulância. Ele foi encaminhado ao hospital mais próximo do estádio.

Os minutos finais foram de pressão corintiana, mais na base da vontade do que da técnica. Mas as dificuldades não foram eliminadas. O time paulista parou na retranca do Fortaleza e nas limitações da sua armação.

A ausência da equipe titular completa neste domingo se deve ao compromisso do time de Vítor Pereira na quarta-feira, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, no Maracanã.

Pelo Brasileirão, os paulistas voltam a campo no sábado que vem, contra o Red Bull Bragantino. O Fortaleza vai visitar o São Paulo, no Morumbi, no domingo, dia 28.