México: 45 imigrantes são resgatados de compartimento em caminhão

Agentes da Guarda Nacional mexicana encontraram, nas primeiras horas desta segunda-feira (1º/8), um grupo de 45 imigrantes escondidos em um caminhão que, aparentemente, estava com restos industriais. A operação foi feita no estado de Veracruz.

Em um primeiro momento, as autoridades abriram o transporte de carga e se depararam apenas com tubos, latas amassadas e chapas metálicas. Logo, vozes de pessoas começaram a ser ouvidas.

“Na parte inferior direita do muro que formava o lixo industrial, revelou-se uma passagem na qual apenas uma pessoa podia entrar ou sair (de joelhos)”, detalha comunicado do Instituto Nacional de Migração (INM). “Ao entrar no compartimento, foram encontrados colchões entre paredes de malha ciclônica que estavam presas a estruturas tubulares, para onde os migrantes estrangeiros eram levados sem ventilação.”

Os imigrantes, todos maiores de idade, estavam em um pequeno espaço sem ventilação, cercado por colchões. Eram 20 pessoas da Venezuela, nove da República Dominicana, cinco do Equador, cinco de Cuba, três de Bangladesh e um de cada um dos seguintes países: Guatemala, El Salvador e Nicarágua.

Onze eram mulheres e 34 homens. Todos foram levados até a estação do INM da cidade de Acayucan, “para verificar sua condição de saúde e iniciar o procedimento administrativo legal que envolve informar as autoridades consulares correspondentes e estabelecer sua condição de permanência em território mexicano.”

Casos recorrentes A tentativa de imigrantes de entrarem nos Estados Unidos por caminhões é uma das formas mais perigosas utilizadas por traficantes. Na última sexta (29/7), quase 100 imigrantes conseguiram romper o teto de um caminhão e fugir em uma rodovia do mesmo estado.

O motorista teria abandonado o caminhão em um trecho antes de um posto de fiscalização. O caso aconteceu cerca de um mês depois da tragédia em que 51 imigrantes foram encontrados mortos em um caminhão na cidade de San Antonio, no Texas (EUA). As vítimas teriam ficado no veículo durante um trajeto de 240 km e temperatura de 39ºC.

Os traficantes teriam, ainda, usado tempero de carne para disfarçar o cheiro dos corpos em decomposição. A polícia encontrou 16 sobreviventes, mas eles estavam tão fracos que não conseguiam sair do veículo sozinhos.

O post México: 45 imigrantes são resgatados de compartimento em caminhão apareceu primeiro em Metrópoles.