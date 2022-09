Um crime chocou a pequena comunidade de Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Um adolescente de 16 anos foi apreendido após Suzana Rocha Silva (foto em destaque) ser achada morta. Ele confessou ter estuprado e assassinado a garota. À polícia, disse que a matou “do nada”.

O caso ocorreu no último domingo (18/9), a cerca de 700km de Belo Horizonte, a capital mineira. Suzana saiu para ir à igreja, no sábado (17/9), e não foi mais vista. De acordo com o pai da menina, havia um casamento comunitário na cidade e todos tinham se mobilizado para ir ao local. No meio do caminho, o adolescente cometeu o crime.

Além da família, toda a cidade passou a procurar Suzana. O corpo da menina foi achado em uma estrada vicinal sem as roupas e com sinais de violência.

Ao jornal O Globo, Gilliard Pereira da Silva, pai da menina, contou que o adolescente já tinha feito várias ameaças à vítima pelo telefone. “Disse que ia espalhar fotos e a matar se ela não ficasse com ele”, ressaltou. A Polícia Civil apreendeu os celulares do acusado e da vítima.

Imagens de câmera de segurança levaram a polícia ao assassino. A família identificou que a criança tinha entrado em um carro preto e a polícia encontrou o veículo em um lava a jato. O veículo havia sido vendido para o dono do local. À Polícia, ele disse não saber que o carro foi utilizado em um crime.

O adolescente suspeito do crime dirigia esse carro do tio quando pegou a adolescente e a carregou para a morte. O suspeito levou o celular da adolescente para casa e formatou o aparelho.

A cidade onde ocorreu o crime tem pouco mais de 9 mil habitantes.

O post MG: adolescente que matou menina de 11 anos fazia ameaças pelo celular apareceu primeiro em Metrópoles.