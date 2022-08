MG: bebê é atendido dentro campo após confusão em jogo de futebol

A mulher do goleiro Felipe, do Paraná Clube, precisou ser atendida dentro do campo do estádio Manduzão, em Pouso Alegre, Minas Gerais, após a derrota do Tricolor por 1 a 0, pela Série D do Brasileiro.

Ela e mais cinco pessoas, incluindo um bebê de colo, foram socorridas após se sentirem mal devido ao gás de pimenta usado pela polícia no estádio. No local, um grupo estaria tentando invadir a área destinada aos torcedores do Pouso Alegre, o que causou a confusão.

Veja a matéria completa no portal Banda B, parceiro do Metrópoles.

