MG: suspeito de assassinar menina Bárbara Victória é encontrado morto

A Polícia Civil confirmou a morte do suspeito de matar a menina Bárbara Victória, de 10 anos, em Ribeirão das Neves. Ele foi encontrado enforcado na casa de uma tia no bairro Cachoeirinha, na região noroeste de Belo Horizonte.

A morte aconteceu por volta de 14h30 desta quarta-feira (3). A principal hipótese é suicídio, mas a perícia ainda vai fazer a confirmação, segundo o porta-voz da Polícia Civil, delegado Saulo Castro.

Uma testemunha afirma que a tia do suspeito confirmou o suicídio. Uma vizinha da mulher, que não quis se identificar, conta que foi ela quem chamou a Polícia Militar e o Samu depois que a vizinha a procurou desesperada.

A Polícia Civil suspeita que o homem é o mesmo que aparece em câmeras de segurança no bairro de Mantiqueira, em Neves, abordando Bárbara Vitória no início da noite do último domingo, dia 31 de julho.

O corpo da criança foi encontrado na manhã desta terça-feira. Na casa do suspeito foi encontrado um saco de pão semelhante ao que a menina carregava. O homem prestou depoimento à polícia e negou ter cometido o crime. Ele foi ouvido e liberado.

