Mia Mamede, Miss Universo Brasil 2022 faz transformação radical no visual

A Miss Universo Brasil 2022, Mia Mamede, está em preparação para o Miss Universo 2022, uma das mudanças bem radical que surpreendeu a todos foi a transformação dos hairs.

Mia Mamede tinhas os cabelos naturais, pela primeira vez ela pintou as madeixas, abandonou o preto e aplicou o castanho nos fios. Ela contou detalhes dessa transformação, disse que se entregou e confiou no profissional responsável pelo trabalho: “mudança radical” no visual. “Meu cabelo chegou para o Tony Siqueira virgem, como um canvas em branco. E eu praticamente dei a ele uma carta branca. Eu acho que dar uma carta branca para o cabeleireiro foi minha maior loucura. Mas, eu confiei no profissional certo!”, revelou em entrevista para a Caras Digital.

Disse ainda que não teve medo da mudança e comemorou o resultado da transformação no visual, “Nenhum pouco! Estou passando por uma momento ícone na minha vida e esse momento merecia um cabelo a altura. Eu estava buscando uma grande mudança! Principalmente, eu queria trazer toda essa latina de dentro de mim para a minha aparência física. Nós conseguimos com sucesso!”, comemorou Mia Mamede. No Instagram a miss publicou fotos do resultado e escreveu na legenda: “A mudança veio. Amando essa nova versão. Obrigada @tonysiqueiraoficial por ter cuidado tão bem de mim! ”.

Minha força vem dos hairs diz Miss Brasil 2022 A Miss Espirito Santo, foi a primeira representante à levar a coroa para o estado, Mia Mamede, revelou que sua confiança, autoestima e força sempre vieram dos cabelos, “O meu cabelo é uma enorme fonte de identificação e autoconfiança! Eu nunca medi esforços com os cuidados com o meu cabelo. Quando ele está saudável e bem arrumado uma mulher poderosa sai de dentro de mim. Em dias importantes, tipo uma entrevista de trabalho, eu sempre passo no salão e saio sentindo que posso conquistar o mundo”.

Miss Universo Brasil 2022 dá dicas de cuidados com os hairs A nossa representante no Miss Universo 2022, Mia Mamede, contou como é a sua rotina de cuidados com os cabelos para manter os fios sempre saudáveis e bonitos, “Nós temos eventos e compromissos diariamente. Quando não, ainda assim as pessoas sempre esperam me ver mais arrumada, dentro da imagem da Miss que eles conhecem. Então, eu estou sempre fazendo muitas escovas e penteados no cabelo. Para mantê-lo saudável é essencial hidratar bissemanalmente e passar sérum para dormir. Especialmente agora que ele passou por química”.

