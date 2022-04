Michael Bay diz que voltaria a trabalhar com Will Smith: ‘Cara equilibrado’

O diretor Michael Bay disse que voltaria a trabalhar com o ator Will Smith mesmo após o tapa que o astro deu em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022. A declaração foi dada em entrevista à Entertainment Weekly e durante a conversa, o cineasta disse que Smith, com quem trabalhou na franquia Bad Boys, é uma pessoa ‘equilibrada’. “Absolutamente, eu 100% trabalharia com ele de novo. Will é um cara equilibrado. Realmente, um cara muito equilibrado”, disse Bay. O cineasta disse que ficou chocado ao ver a cena e condenou a atitude de Smith, mas questionou a repercussão. “Então eu vi Will gritando da plateia. Eu o conheço, aquele é um grito de verdade […] Antes de qualquer coisa, foi algo errado a se fazer, não importa qual tenha sido a piada. Vamos deixar isso claro. Mas daí as pessoas começaram a falar: ‘Oh, ele poderia ter matado Chris’. E não, foi só um tapa, não foi um soco”, disse Bay.