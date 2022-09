Michelle Barros, ex-âncora da Globo, é escalada para reality no SBT

Depois de sair da Globo, a jornalista Michelle Barros é uma das celebridades confirmadas no reality da concorrência, o ‘Bake Off Brasil — Celebridades’. A informação foi divulgada nesta terça-feira (13).

+ Luva de Pedreiro choca fãs ao anunciar fim de carreira “Vou viver minha vida normal”

O elenco da nova temporada da atração já está com alguns nomes confirmados, como Natália Deodato, Eliezer, a jornalista Carla Vilhena, a empresária Helô Pinheiro, as influenciadoras digitais Duda Reis e Camila Loures, o humorista Rodrigo Capella, os cantores Pimpolho e MC Davi, o vereador de São Paulo Thammy Miranda, a apresentadora Babi Xavier, a modelo Barbara Fialho e a ex-modelo Gianne Albertoni.

Além disso, ainda temos mais domes de peso para completar os participantes dessa edição dos famosos, sendo a atriz Dani Gondim, que atuou na novela do canal ‘Carinha de Anjo’, e o ator teatral Velson D’Souza.

Michelle Barros é escalada para fazer bolos no ‘Bake Off Brasil Celebridades (Foto: Lourival Ribeiro / SBT)

Michelle Barros fala sobre saída da Globo Após pedir demissão da Rede Globo, Michelle esclareceu o motivo de sua saída da emissora e o motivo não é nada fora do normal. “Estava feliz fazendo o carnaval e apresentando os jornais, mas eu já não era feliz na reportagem e ainda tinha que fazer”, disse a jornalista durante o programa ‘Sensacional’, apresentado por Daniela Albuquerque.

“Passei a me comportar como alguém que eu não sou, não queria ser uma pessoa chateada com outras pessoas. Eu queria ter um programa, mas sabia que não ia ter um ainda e ok. Mas queria ter oportunidade de fazer outras coisas, de estar à frente de algo e não ter que voltar para a reportagem”, completou Barros.

A profissional ainda aproveitou para esclarecer que os gostos dela foram mudando e que essa não foi uma decisão feita sem planejamento: “Com os anos e o contexto passando, a gente vai evoluindo e mudando algumas coisas dentro de si. Foi uma decisão muito difícil, mas foi pensada e amadurecida no meu coração e pela minha razão desde 2018”.

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS FAMOSOS:

+ Marido de Jojo Todynho fala sobre carreira artística: ‘Sou novo nesse meio’

+ Vanessa Lopes faz dancinha com decote desamarrando e volume quase salta para fora: “Ops”

+ Viviane Araújo compartilha rotina da sua mais nova fase como mãe