Michelle Bolsonaro resgata erros de Soraya com nome de Padre Kelmon

Nas redes sociais, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro publicou uma foto com o candidato do PTB, Padre Kelmon e brincou, em enquete, com os nomes errados pela candidata Soraya Thronicke (União). A postagem foi feita nesta quarta-feira (19/10).

Thronicke errou o nome do concorrente Padre Kelmon durante o debate na TV Globo, na reta final do 1º turno, chamando o candidato de Kelson e Kelvin. Depois, passou a chamá-lo de “candidato padre”. A situação também foi motivo de memes e piadas na internet logo após a exibição ao vivo.

Replicando a situação, Michelle pousou ao lado do candidato e fez uma enquete com “escolha o favorito” pra acertar o nome dele. Ente as opções: Padre Kelson, Padre Kelmon, Kelvin e Candidato Padre.

Evento Tanto a primeira-dama quanto o presidente Jair Bolsonaro estiveram com o padre durante um evento religioso, em Brasília, na última segunda-feira (17/10). Intitulado Noite de Clamor Pelo Brasil: Terra de Santa Cruz, o evento reuniu católicos e apoiadores do mandatário no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Localizado entre o Estádio Nacional Mané Garrincha e o Palácio do Buriti, o espaço comporta cerca de 12 mil pessoas.

O sétimo colocado na disputa do primeiro turno para a Presidência da República ficou famoso por defender o chefe do Executivo de outros candidatos. Além disso, durante os debates, Kelmon se colocou como um aliado do candidato à reeleição para atacar o principal rival de Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eles chegaram a trocar anotações no debate da Globo.

