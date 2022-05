Micro e pequenas empresas vão ter acesso a novos empréstimos

Micro e pequenas empresas terão oportunidade de pegar novos empréstimos. Nesta quarta-feira, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro o projeto que expande o Pronampe, Programa Nacional de apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

De acordo com o Ministério da Economia, o Pronampe vai oferecer crédito de R$ 1 mil a R$ 150 mil por empresa e com prazo de cinco anos para pagar. A Secretária Especial do Ministério da Economia, Daniella Consentino, detalhou que também serão oferecidas oportunidades de empréstimos aos micro e pequenos empreendedores.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que esse crédito vai favorecer o mercado de trabalho.

Essa nova fase do Pronampe prevê um crédito de R$ 50 bilhões de reais que deve ser usado até o até 31 de dezembro de 2024.

