Micros e pequenas indústrias têm melhora de desempenho no trimestre

Micros e pequenas indústrias tiveram melhora no desempenho no primeiro trimestre deste ano. De acordo com o Panorama da Pequena Indústria, divulgado pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, o Índice de Desempenho dos pequenos negócios foi o melhor para um primeiro trimestre desde 2012.

O gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, avalia que, apesar do bom resultado, o setor ainda enfrenta problemas, com uma piora das condições financeiras e na lucratividade destas empresas.

O Índice de Perspectiva também melhorou, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Apesar disso, as condições financeiras das micro e pequenas empresas pioraram nos primeiros meses deste ano.

Marcelo Azevedo afirma que um dos fatores que prejudicaram essas indústrias foi a falta de matérias-primas, que aumentou o custo da produção, no fim de 2021 e começo de 2022.

O Panorama da Pequena Indústria analisa quatro indicadores: desempenho, situação financeira, perspectivas e índice de confiança. O desempenho das pequenas e micro empresas apresentou melhora, enquanto a situação financeira piorou de janeiro a março. Já a confiança em dias melhores aumentou entre os 900 empresários ouvidos pela pesquisa da CNI e o clima no setor é de otimismo.

*Com produção de Dayana Vítor

