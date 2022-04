Microsoft adiciona novos jogos da Xbox Game Studios ao catálogo do Steam Deck

Algumas semanas atrás, trouxemos para você a primeira lista de jogos da Microsoft compatíveis com o Steam Deck. No entanto, parece que a Xbox Game Studios fez esforços para expandir o catálogo de produtos que funcionam no portátil e a noite a lista de títulos compatíveis foi atualizada.

Aqui está a lista completa de novos jogos que os usuários podem jogar no console da Valve:

Verificado

Halo Wars: Definitive Edition (Ensemble Studios)

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition (Moon Studios)

Killer Instinct (Iron Galaxy Games)

Kalimba (Press Play)

Halo: Spartan Strike (343 Industries)

RUSH: A Disney Pixar Adventure (Asobo Studio) Jogável

Minecraft Dungeons (Mojang Studios, Double Eleven)

Gears Tactics (Splash Damage, The Coalition)

Deadlight (TequilaWorks)

Halo: Spartan Assault (343 Industries)

Para os que não sabem, os jogos ‘verificados’ são aqueles que foram verificados e que funcionam perfeitamente no aparelho. Os produtos marcados como ‘jogáveis’ podem ser iniciados no Steam Deck, mas não está excluído que possa haver problemas técnicos ou outros impedimentos que possam afetar a experiência de jogo.