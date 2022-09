Microsoft afirma que divisão Xbox é uma parte importante da empresa

Satya Nadella, CEO da Microsoft, recentemente participou da Xbox Academy em Londres, um evento para ajudar a inspirar jovens em todo o Reino Unido que desejam se tornarem desenvolvedores de jogos.

Durante o evento, Nadella aproveitou para falar da Xbox, a divisão de jogos da Microsoft. O CEO afirma que os jogos ainda são uma parte muito importante para a empresa e reafirma seu comprometimento com Xbox.

É parte fundamental do nosso DNA, mas agora o que nos motiva é como trazemos mais da alegria dos jogos para as 3 bilhões de pessoas que jogam.

A Microsoft certamente continua empenhada com sua divisão de jogos, apostando forte no serviço Game Pass e jogos por streaming, serviços que têm cada vez mais crescendo, inclusive no Brasil sendo uma área onde eles têm mostrado muita força.

Para ajudar no crescimento da Xbox, a Microsoft também não tem poupado dinheiro. Após uma aquisição de $ 7,5 bilhões de dólares pela Bethesda, a empresa agora está em processo de aquisição da gigante Activision Blizzard pelo valor nada modesto de $ 69 bilhões de dólares.

Por falar em Activision Blizzard, o CEO já demonstrou ter confiança de que a compra da editora por parte da Microsoft passará sem grandes problemas pelos órgãos reguladores.