Microsoft afirma que Perfect Dark não está passando por problemas

Anunciado em 2020 durante o The Game Awards, Perfect Dark seria um grande título da Xbox Game Studios, sendo produzido pela The Initiative, um novo estúdio montado com diversos veteranos da indústria. No entanto, alguns fãs começaram a ficar preocupados quando o título ficou tanto tempo sem receber notícias.

A chegada da Crystal Dynamics para ajudar no desenvolvimento de Perfect Dark certamente fez muitos acreditarem que o jogo estaria passando por problemas, sendo necessário trazer um estúdio de fora para ajudar. No entanto, a Microsoft garante que está tudo correndo bem na produção.

Matt Booty, chefe da Microsoft Studios, afirmou aos fãs durante a PAX West que o jogo encontra-se em bom estado e o fato de estarem trabalhando com a Crystal Dynamics é algo natural, sendo uma evolução de como a indústria de desenvolvimento de jogos funciona.

A forma como fazemos jogos está evoluindo. A ideia de uma única equipe sob o mesmo teto não acontece mais com tanta frequência. Acabamos de fazer essa grande parceria com a Crystal Dynamics e li online que isso deve significar que temos problemas. É exatamente o oposto.

Você tem essa equipe veterana na Crystal Dynamics, uma grande equipe AAA com mais de cem pessoas que se está disponível – é claro que queremos trabalhar com eles, principalmente se eles já fizeram um jogo assim antes.

Falando a respeito do jogo, Matt Booty afirma que para trazer Perfect Dark e sua protagonista Joanna Dark nessa era moderna será preciso ter muito cuidado, pois nem tudo que era feito no passado envelheceu bem.

Com muito cuidado, algumas coisas não envelhecem bem. O que é super legal sobre Perfect Dark, sobre Joanna Dark, é a fantasia de super agente, similar a Identidade Bourne e James Bond. Esse é algo legal, é algo em que as pessoas querem mergulhar. Mas temos que garantir que saia da forma certa.

Perfect Dark está atualmente em desenvolvimento para PC e Xbox Series X|S.