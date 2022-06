Microsoft anuncia 4 jogos grátis para Xbox em julho

Para aqueles que ansiosos para descobrir os novos jogos gratuitos da Xbox Live Gold que serão dados durante o mês de Julho, a Microsoft acaba de anunciar os quatro títulos que seus assinantes irão receber.

Se tratando de títulos do Xbox One, os jogadores terão o divertido e criativo jogo de exploração e aventura Beasts of Maravilla Island e o jogo de puzzle em primeira pessoa Relicta para aproveitar.

Quanto aos títulos de Xbox 360, os jogadores irão receber Thrillville: Off the Rails, um jogo de simulador onde você deve criar seu parque de diversão, e Torchlight, um clássico RPG de ação aos moldes de Diablo.

Data em que os títulos serão disponibilizados: