O Annapurna Showcase de hoje ficou um pouco fora do radar, mas isso não significa que não haja grandes novidades para os jogadores do Xbox. Mais 6 jogos foram revelados como os próximos lançamentos do Xbox Game Pass (sendo um deles uma atualização de última geração).

Bounty Star Flock Maquette Solar Ash Thirsty Suitors What Remains Of Edith Finch – Xbox Series X|S