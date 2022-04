Microsoft anuncia novo evento do Xbox & Bethesda para Junho de 2022

Uma ótima notícia para os jogadores, a Microsoft acaba de revelar oficialmente por meio de suas redes sociais que um evento com foco no Xbox e Bethesda será realizado no dia (12) de Junho, às 14h.

Na publicação podemos ver o logo do Xbox no espaço, deixando claro que no evento, a Bethesda revelará informações inéditas sobre o aguardado Starfield, e tudo indica que no evento também será compartilhado o primeiro gameplay do jogo.

Save the date! Catch the Xbox & Bethesda Games Showcase on June 12: https://t.co/dmANSvXrbE | #XboxBethesda pic.twitter.com/AMFhrLhAtC — Xbox (@Xbox) April 28, 2022

O evento também contará com a presença de diversos outros títulos do Xbox Game Studios, Bethesda e de desenvolvedores de todo o mundo. A Microsoft deixa claro que no evento será revelado tudo o que você precisa saber sobre o futuro dos jogos que estão chegando no Xbox e PC.

Para os assinantes do Xbox Game Pass, a Microsoft também confirma que no evento serão divulgadas algumas informações sobre o serviço, além de revelar os futuros jogos que estão a caminho do Game Pass, então podemos contar com algumas surpresas.