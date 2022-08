Microsoft anuncia parceria com a Unity

Agora há pouco a Microsoft revelou oficialmente que está realizando uma nova parceria com a Unity, que escolheu o Azure como parceiro de nuvem para criar e operar 3D em tempo real RT3D com o mecanismo Unity.

Ao dar aos criadores acesso fácil a ferramentas de modelagem RT3D e a capacidade de criar cópias digitais de lugares e objetos reais, o Unity oferece aos criadores uma maneira fácil de produzir ativos RT3D para mundos de jogos e não-jogos.

“Nosso compromisso com os criadores é algo que compartilhamos com nosso parceiro de longa data, Unity, líder global em tecnologia 3D em tempo real. Também estamos comprometidos em expandir a criação e distribuição de conteúdo 3D, trazer ferramentas e tecnologias relevantes para uma ampla gama de desenvolvedores e tornar mais fácil do que nunca trazer jogos para os jogadores.”