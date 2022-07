Microsoft anuncia um novo jogo para Xbox Game Pass que chegará muito em breve

Algumas horas atrás, os novos jogos do Xbox Game Pass foram confirmados para este mês de julho, com ótimas notícias como o retorno de toda a saga Yakuza ao serviço, graças ao retorno de Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2 Também foi confirmado que Cris Tales e outros 4 jogos deixarão o Xbox Game Pass. Então agora, enquanto já estamos ansiosos para descobrir quais jogos estão chegando até o final de julho, temos outra boa notícia para você, já que um novo jogo do Xbox Game Pass foi anunciado e está chegando muito em breve.

Embora, Solasta: Crown of the Magister, tenha chegado de surpresa no Xbox Game Pass e não tenha aparecido na lista de jogos confirmados, agora o próprio canal Xbox revelou o trailer Garden Story através do YouTube, revelando sua chegada ao Xbox Game Pass lançamento, que acontecerá em 12 de julho.