Microsoft apresenta nova interface do Xbox

Parece que os jogadores do Xbox podem esperar por mudanças visuais. A Microsoft já começou a testar uma nova interface para o Xbox, a qual deve chegar para todos os usuários em algum momento de 2023.

Microsoft starts testing new Xbox Home UI that will arrive in 2023 https://t.co/aRFHYJqgkD pic.twitter.com/mTu9MYvS8f — The Verge (@verge) September 8, 2022

Entre as novidades, teremos um novo design, tornando a interface principal do Xbox muito mais limpa e fácil de navegar. A interface do aplicativo se manterá familiar para os jogadores, mas muito mais intuitiva.

Sabemos que a página inicial do Xbox é onde nossos jogadores passam a maior parte do tempo e é um espaço muito pessoal. Também sabemos que podemos estar sempre ouvindo e aprendendo como podemos fazer melhor, mantendo sua experiência rápida e familiar. Com isso, estamos iniciando uma série de experimentos de vários meses para descobrir como criar uma experiência de tela inicial mais personalizada e abordar algumas das principais tendências e pedidos dos fãs.

Entre as novidades podemos notar a seção “Jump back in” no topo, mostrando de forma muito mais centralizada os últimos jogos e aplicativos usados. Os quadrados dos jogos também encontram-se com melhor proporção do que antes.

Alguns usuários do Xbox Insiders começarão a ter acesso à nova interface ainda hoje, com a Microsoft realizando testes durante os próximos meses, antes de lançar de forma oficial para todos em 2023.