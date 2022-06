Microsoft cancela diversas assinaturas do Xbox Game Pass

Os serviços de assinaturas de jogos estão em alta, recentemente a Sony lançou oficialmente a nova versão da PlayStation Plus, que conta com um grande acervo de jogos para PS3 (streaming), PS4 e PS5.

No entanto, atualmente quem domina o mercado de assinatura de jogos é a Microsoft com seu Xbox Game Pass, serviço que já conta com mais de 25 milhões de assinantes em todo o mundo (dados de Abril deste ano).

Mas nem tudo é boa notícia envolvendo o serviço, pois recentemente a Microsoft anunciou que descobriu um grupo que revendia o serviço de forma ilegal. Os tais revendedores juntavam várias assinaturas do Xbox Game Pass padrão e as convertiam para o Xbox Game Pass Ultimate. Depois vendiam o serviço normalmente em vários sites pela internet, como se fosse o Xbox Game Pass Ultimate original da Microsoft.

No final de tudo a Microsoft decidiu rastrear essas assinaturas e as cancelou totalmente. Ela também alega que notificou os usuários. Vale ressaltar que ninguém foi banido ao decorrer disso tudo. A Microsoft recomenda aos usuários que comprem o Xbox Game Pass em revendedores verificados.

‘Encontramos um número selecionado de assinaturas que foram adquiridas por meio de fontes que violam o Contrato de Serviços da Microsoft. As assinaturas devem ser adquiridas diretamente na loja digital da Microsoft ou por meio de revendedores verificados.’

A Microsoft não forneceu o número de pessoas que foram afetadas e também deixou claro que não irá divulgar nenhum tipo de dados sobre os usuários que tiveram suas assinaturas canceladas.