Microsoft com aquisição da Activision Blizzard conseguiria competir contra Sony

Com a aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft, diversas informações interessantes vêm sendo reveladas como parte dos documentos do processo que são liberadas para o público.

Em um documento apresentado pela Microsoft, a empresa lista as vantagens que a Sony possui, incluindo suas franquias exclusivas. Ela ainda revela que nos últimos anos a venda de títulos first party exclusivos da Sony equivaleram a 17% dos gastos totais dos consumidores dentro das plataformas PlayStation.

Ao considerar a posição de mercado da Sony, é importante levar em conta seu grande portfólio de conteúdo exclusivo de alta qualidade. Isso inclui títulos de destaque como The Last of Us, Ghosts of Tsushima, God of War, Spider-Man, Demon’s Souls e a série Uncharted.

Esses títulos exclusivos representaram aproximadamente 17% do gastos do consumidor no PlayStation durante o período 2019-2021 e alcançou consideravelmente pontuações médias mais altas no Metacritic em 2021 e 2020. Em 2021, o PlayStation teve pelo menos 286 títulos exclusivos gerando receita, em comparação com os [X] títulos exclusivos do Xbox.