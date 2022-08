Microsoft começa testar assinatura plano família do Xbox Game Pass

Uma boa notícia para todos os usuários do serviço Xbox Game Pass, pois a Microsoft acaba de anunciar que começou a realizar os primeiros testes do plano família do serviço.

Como o nome já deixa bem claro, o plano família permite que você compartilhe sua assinatura do Xbox Game Pass com seu irmão(a) ou com seus amigos, tanto faz! No total podem ser adicionadas quatro pessoas no plano.

Como ainda está em fase de testes, o plano está disponível apenas na Colômbia e na Irlanda e apenas quem está no Xbox Insiders podem fazer parte desse novo modelo do serviço. Além disso, o plano família se aplica apenas no Xbox Game Pass Ultimate.

Também é dito que as pessoas com quem você compartilha sua assinatura, não precisam ser Insiders, mas devem residir no mesmo país que você. As inscrições são limitadas e permanecerão abertas enquanto a oferta estiver disponível.

Ao participar do Game Pass – Insider Preview, isso converterá o tempo restante da sua assinatura para o tempo do novo plano, com base no valor monetário da assinatura antiga.

Por exemplo, um mês inteiro de Ultimate será convertido em 18 dias de assinatura para este plano. Dessa forma, você não perderá nenhum valor restante em sua assinatura existente após a conversão. A conversão é final e os usuários devem aguardar a expiração de sua nova associação antes de retornar a uma associação anterior.

Isso é sem dúvidas uma ótima notícia e tudo indica que o plano família do Xbox Game Pass pode ficar pronto e disponível para todo o mundo em 2023! Assim você poderá compartilhar sua assinatura com amigos e economizar no preço.

Você pode ver todos os detalhes sobre o teste do plano família aqui.