Microsoft confirma a chegada dos jogos demos no Xbox Game Pass

A Microsoft acaba de revelar oficialmente o ‘Project Moorcroft’, uma nova opção que promete adicionar demos selecionadas no Xbox Game Pass. De acordo com o Theverge, as demos serão semelhantes com as amostras de jogos em eventos como E3 ou PAX.

Sarah Bond, que trabalha na Microsoft, descreve o Project Moorcroft como uma maneira de trazer de volta aquela experiência semelhante à da E3. Sarah diz:

‘Por que não pegamos o Xbox Game Pass e o fazemos como o salão de shows? Por que não tornamos possível para um desenvolvedor pegar um pedaço, um nível de seu jogo, lançá-lo no Xbox Game Pass, gerar entusiasmo pelo que está por vir e também obter esse feedback realmente valioso enquanto eles ajustam e preparam seus jogo para lançamento.

‘Nós montamos o programa e o estruturamos para que os desenvolvedores realmente recebam compensação financeira pelo jogo que realmente os beneficia financeiramente, e também obtenham o benefício do ótimo feedback.’

O Project Moorcroft está previsto para chegar somente no ano que vem, dando mais foco aos desenvolvedores independentes. Além disso, os desenvolvedores que participarem do projeto, poderão ver o desempenho de suas demos e serem recompensados, permitindo que eles tragam sua criatividade para o Xbox e alcancem novos públicos com o Xbox Game Pass.

O Project Moorcroft ainda está em sendo feito e deverá ganhar mais detalhes em breve.