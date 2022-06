Microsoft confirma que jogos da Activision Blizzard não serão exclusivos do Xbox

No início deste ano, a Microsoft pegou o mundo todo de surpresa após anunciar a compra da Activision Blizzard por quase US$ 70 bilhões. Após isso, a dúvida da comunidade é saber se os futuros títulos da Activision Blizzard serão exclusivos do Xbox.

Hoje, o chefe do Xbox Game Studios, Matt Booty, abordou a questão dos exclusivos e tentou deixar os fãs à vontade sobre os futuros jogos da Activision Blizzard e comenta sobre tais exclusividades.

De acordo com Matt Booty, ao comprar um jogo que acompanha uma grande comunidade em várias plataformas, a última coisa que a Microsoft quer fazer é remover o jogo deste público. O certo é construir e nutrir essa comunidade, não cortá-la em pedaços.

Quando Matt Booty cita os jogos de grandes comunidades, deve estar se referindo para franquias como Call of Duty, Diablo, Overwatch e outros jogos da empresa.

Mas, para quem está achando que o Xbox não terá jogos exclusivos, não é bem isso, pois é dito que alguns jogos da Activision Blizzard, serão exclusivos do Xbox, mas infelizmente não é dito quais serão esses jogos.

Além disso, para quem está aguardando pelo lançamento dos jogos da Activision Blizzard no Xbox Game Pass, Sarah Bond comenta de forma rápida e direta:

‘Queremos colocar o maior número possível de títulos da Activision Blizzard no Xbox Game Pass quando eles se juntarem a nós.’

Sendo assim, é questão de tempo até uma grande quantidade de jogos chegarem no serviço de assinatura de jogos da Microsoft.