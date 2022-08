Microsoft diz que preços do Xbox Series X|S não vão aumentar

Hoje mais cedo tivemos o anúncio de que a Sony estaria aumentando o preço do PlaySttation 5 em diversas regiões do mundo. O motivo seria as condições econômicas desafiadoras atuais. Os mercados selecionados foram na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), Ásia-Pacífico (APAC), América Latina (LATAM), bem como o Canadá.

Com a Sony aumentando o preço de seu consoles, os fãs começaram a se questionar se veríamos o mesmo acontecendo com os os consoles Xbox Series X e Xbox Series S da Microsoft. Em uma recente declaração ao site Windows Central, a empresa respondeu ao aumento de preço da Sony.

De acordo com um representante da Microsoft, a empresa não possui atualmente planos para aumentar o preço de nenhum dos seus dois consoles disponíveis no mercado, permanecendo o mesmo em todas as regiões.

Estamos constantemente avaliando nossos negócios para oferecer aos nossos fãs ótimas opções de jogos. Nosso preço de varejo sugerido do Xbox Series S permanece em US$ 299 (£ 250, € 300) e o Xbox Series X é de US$ 499 (£ 450, € 500).

Embora seja possível que os consoles da família Xbox sofram aumento no futuro, parece que no momento os fãs podem ficar tranquilos quanto a uma mudança no valor cobrado em ambos os modelos disponíveis.