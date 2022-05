Microsoft diz que Xbox Cloud Gaming no Brasil superou suas expectativas

Apostando em um futuro em nuvem para os jogos, a Microsoft tem expandido o Xbox Cloud Gaming para cada vez mais países, recentemente liberando o acesso no Brasil através dos consoles Xbox.

Com a chegada do serviço em mais países, a Microsoft aproveitou agora para agradecer a enorme comunidade de jogadores que adotaram o serviço, dando destaque especial para o Brasil.

De acordo com a empresa, o Brasil conseguiu superar todas as suas expectativas em relação a números de jogadores, chegando a exceder a capacidade de seu servidor e forçando-a a implementar mais hardwares.

Também ativamos o Cloud Gaming em mais lugares, como México, Japão, Austrália e Brasil. A comunidade gamer tem sido fenomenal em todos esses novos países, e o Brasil em particular superou nossas expectativas. A adoção foi tão grande nas primeiras duas semanas que a demanda dos fãs excedeu a capacidade do nosso servidor a ponto de termos que mudar rapidamente para implantar mais hardware para acompanhar a demanda.

O suporte que vimos desses novos países, combinado com a disponibilização de mais jogos em mais dispositivos, levou a resultados encorajadores. Nos próximos meses, você deve esperar que os jogos na nuvem estejam disponíveis em ainda mais lugares – mal podemos esperar para compartilhar mais.

A chegada do Xbox Cloud Gaming ao Brasil é certamente uma uma notícia excelente para os jogadores. Com os hardwares atuais tão caros, o serviço da Microsoft torna os jogos muito mais acessíveis para a população, especialmente com a recente adição de Fortnite, o qual não exige nem mesmo uma assinatura do Game Pass para ser jogado.